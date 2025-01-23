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Бригада "Саар ми-Голан" зачищает южный Ливан от оружия "Хизбаллы". Фото, видео

время публикации: 23 января 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 12:00

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан" (91-я дивизия) продолжают действовать на юге Ливана, зачищая приграничную территорию от оружия и складов "Хизбаллы".

За последние дни обнаружено большое количество оружия, в том числе противотанковые ракетные комплексы "Корнет". Найденное оружие было уничтожено инженерным спецназом "Яалом".

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