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Супермодели и актрисе Даутцен Крус – 40. Фотогалерея

Звезды
Мода
время публикации: 23 января 2025 г., 09:01 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 09:01

Фото: Associated Press

23 января исполнилось 40 лет Даутцен Крус – нидерландской супермодели и актрисе фризского происхождения.

Она родилась в Остермере (Фрисландия, Нидерланды). После окончания высшей школы отправила свои снимки в модельное агентство. И вскоре стала одной из самых высокооплачиваемых супермоделей мира. Даутцен Крус – единственная из известных моделей, в том числе и Ангелов Victoria's Secret, попавших в модельный бизнес самостоятельно.

В 2005 году Даутцен Крус была выбрана лучшей моделью сайта Vogue. В 2006 году подписала контракт с косметической маркой L'Oreal Paris. Ее фотографии появлялась на обложках журналов Time, Vogue, Harper's Bazaar, Numéro, Seventeen, ELLE, Marie Claire, Glamour и многих других. Она участвовала в рекламных кампаниях Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Escada, GAP, Gianfranco Ferré, Gucci, Guerlain, H&M, HUGO by Hugo Boss, L'Oréal, Mexx, Schwarzkopf, Tommy Hilfiger denim, Valentino, Versace и Neiman Marcus. Снималась для календаря Pirelli в 2008 году.

Крус снялась в нескольких кинокартинах, в том числе в роли Венелии в супергеройских фильмах "Чудо-женщина" и "Лига справедливости".

Даутцен замужем за диджеем Саннери Джеймсом Горре. У них двое детей.

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