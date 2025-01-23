Растение-труп привлекает особую публику. Фотогалерея

Фото: Associated Press

Сотни людей выстроились в трехчасовую очередь в теплице в Сиднее, чтобы почувствовать аромат исчезающего растения, которое пахнет разлагающеюся плотью и помоями, сообщает AP.

Трупный цветок с характерным запахом в науке известен как Аморфофаллус титанический (amorphophallus titanum), но поклонники именно этого экземпляра назвали его – Путриция – гибрид слов "putrid" (гнилой) и "Patricia" (Патриция). В течение недели цветок украшал готическую экспозицию с черным бархатным фоном в Королевском ботаническом саду Сиднея. Сотрудники сада сообщают, что это первый трупный цветок, который зацвел у них за последние 15 лет. По этой причине Путриция стремительно набрала базу поклонников и уже через несколько дней сотни людей, которые желали лично посмотреть и почувствовать аромат растения, стали выстраиваться в часовые очереди.

Популярность трупного цветка также обосновывается его редкостью. Считается, что в дикой природе существует всего 300 таких растений, а в культуре – менее 1000. В естественной среде обитания цветок-труп цветет только раз в 7-10 лет.

В течение всего дня жители Сиднея наблюдали, как медленно раскрывался цветонос Путриции, словно плиссированная юбка, показывая прекрасный центральный клубень. Его желто-зеленая внешняя часть заворачивалась, открывая темно-бордовый центр. По мере того как нарастало волнение вокруг цветения, сотрудники сада устанавливали ограждения для зрителей, создавая в викторианской оранжерее атмосферу, напоминающую рок-концерт. Поклонники проходили по красной дорожке, чтобы увидеть Путрицию через бархатные канаты в экспозиции, вдохновленной похоронами королевы Виктории, шоу ужасов Рокки Хоррора и работами покойного режиссера Дэвида Линча.

Около цветка фанаты делали селфи и наклонялись, чтобы почувствовать запах – что с каждой минутой становилось более рискованным, так как запах Путриции усиливался. Люди вдыхали зловоние, напоминающее "скотобойню", и отменяли свои планы на ужин, рассказал научный репортер Sydney Morning Herald, Ангус Далтон.

Помимо реальных посетителей, онлайн-фандом Путриции был стремительно развивающимся, глобальным и крайне необычным, хотя и менее благоухающим. Прямая трансляция, организованная ботаническим садом, собрала почти миллион просмотров менее чем за неделю, что породило волну мемов и шуток. Популярные аббревиатуры среди поклонников включали WWTF (мы следим за цветком), WDNRP (мы не торопим Путрицию) и BBTB (благословен будь цветок). "Путриция – это метафора моей жизни", – написал один из участников, не вдаваясь в подробности.

В прошлые годы демонстрации цветущей Путриции время от времени устраивались в США и Европе. Взрослых такие мероприятия обычно привлекают больше, чем детей.