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    Фоторепортажи

    Армия РФ разрушает Одессу. Фоторепортаж после очередного ракетного удара

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    Фото: Associated Press и ГСЧС по Одесской области

    В ночь на 23 июля армия РФ вновь нанесла удары по целям в Одесской области, выпустив 19 ракет. В пятый раз за неделю Одесса была атакована российскими военными.

    На этот раз один человек погиб, десятки получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

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    Разрушен Спасо-Преображенский собор, повреждены Дом ученых и дома на бульваре Жванецкого, уничтожены десятки автомобилей.

    Генштаб ВСУ заявляет, что украинскими ПВО были сбиты только девять, то есть менее половины, российских ракет. Военные специалисты отмечают, что силы ПВО на юге Украины значительно слабее, чем в Киеве.

    Минобороны РФ утверждает, что удар по Одессе 23 июля 2023 года был нанесен по объектам, на которых находились "иностранные наемники" и где планировались удары по Крымскому мосту с применением беспилотных катеров.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Июля 2023
    Генштаб ВСУ: украинские ПВО перехватили 9 из 19 ракет, выпущенных армией РФ по Одесской области
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Июля 2023
    Очередной удар армии РФ по Одессе: разрушен собор, один погибший, десятки раненых
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