Финал конкурса "Евровидение-2021". Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В ночь на воскресенье, 23 мая, на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал 65-го конкурса песни "Евровидение". В финальной части конкурса были представлены музыкальные композиции 26 участников.

Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри и народного голосования. Сначала был назван победитель по итогам голосования жюри (больше всего баллов набрал представитель Швейцарии). Затем к набранным баллам были добавлены "народные" баллы.

В итоге победу на "Евровидении-2021" одержала итальянская рок-группа Maneskin (524 балла), которая была только на четвертом месте после голосования профессионального жюри.

Второе место – Барбара Прави (Франция), 499 баллов.

Третье место – Gjon's Tears (Швейцария), 435 баллов. Настоящее имя: Джон Мухарремай.

В первую десятку также попали: Исландия, Украина, Финляндия, Мальта, Литва, Россия, а также Греция и Болгария, разделившие 10-е и 11-е места.

Израильтянка Эден Алене на 17-м месте (12-е по итогам голосования профессионального жюри), 93 балла.

Напомним, что в 2020 году конкурс "Евровидение" не проводился из-за пандемии коронавируса.

Италия в третий раз стала победителем "Евровидения". Ранее представители этой страны побеждали в 1964 (Джильола Чинкветти) и 1990 годах (Тото Кутуньо).

Израиль четырежды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta" с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey" с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл с песней "Дива", 2018 – Нета Барзилай с песней "Toy".