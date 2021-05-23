Победителем конкурса "Евровидение-2021" стала итальянская рок-группа Maneskin

В ночь на воскресенье, 23 мая, на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал 65-го конкурса песни "Евровидение". В финальной части конкурса были представлены музыкальные композиции 26 участников.

Финал конкурса "Евровидение-2021". Фоторепортаж

20 участников финала определились по результатам полуфиналов, прошедших 18 и 20 мая. Вместе с ними в финале участвовали Нидерланды (победитель позапрошлогоднего конкурса, и организатор нынешнего "Евровидения"), а также страны "Большой пятерки": Германия, Испания, Великобритания, Италия и Франция.

Победитель определялся по итогам голосования национальных профессиональных жюри и народного голосования. Сначала был назван победитель по итогам голосования жюри (больше всего баллов набрал представитель Швейцарии). Затем к набранным баллам были добавлены "народные" баллы.

В итоге победу на "Евровидении-2021" одержала итальянская рок-группа Maneskin (524 балла), которая была только на четвертом месте после голосования профессионального жюри.

Второе место – Барбара Прави (Франция), 499 баллов.

Третье место – Gjon's Tears (Швейцария), 435 баллов. Настоящее имя: Джон Мухарремай.

Израильтянка Эден Алене на 17-м месте (12-е по итогам голосования профессионального жюри), 93 балла.

Напомним, что в 2020 году конкурс "Евровидение" не проводился из-за пандемии коронавируса.