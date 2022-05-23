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Фоторепортажи

Бельгийский прайд-парад. Фоторепортаж из Брюсселя

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Фото: Associated Press

В субботу, 21 мая, в Брюсселе состоялся Belgium Pride  – ежегодный прайд-парад, проводящийся в честь празднования успехов, достигнутых в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества c 1996 года.

На парад приехали участники из более чем 80 стран, включая активистов из Украины, чтобы отпраздновать права ЛГБТ-сообщества.

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Бельгийский прайд-парад. Фоторепортаж из Брюсселя
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