Бельгийский прайд-парад. Фоторепортаж из Брюсселя
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Фото: Associated Press
В субботу, 21 мая, в Брюсселе состоялся Belgium Pride – ежегодный прайд-парад, проводящийся в честь празднования успехов, достигнутых в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества c 1996 года.
На парад приехали участники из более чем 80 стран, включая активистов из Украины, чтобы отпраздновать права ЛГБТ-сообщества.
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