Бельгийский прайд-парад. Фоторепортаж из Брюсселя

Фото: Associated Press

В субботу, 21 мая, в Брюсселе состоялся Belgium Pride – ежегодный прайд-парад, проводящийся в честь празднования успехов, достигнутых в сфере защиты прав ЛГБТ-сообщества c 1996 года.

На парад приехали участники из более чем 80 стран, включая активистов из Украины, чтобы отпраздновать права ЛГБТ-сообщества.