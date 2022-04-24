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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи24 апреля 2022 г., 14:30

Карнавал в Рио: праздник после годичного перерыва. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press

В Рио-де-Жанейро прошел традиционный карнавал, центральным событием которого является конкурс-парад школ самбы. Жюри приступило к определению лучших коллективов.

На 30 апреля намечен парад победителей.

Напомним, что в прошлом году карнавал не проводился из-за эпидемии коронавируса.

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