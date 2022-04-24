Карнавал в Рио: праздник после годичного перерыва. Фоторепортаж
Фото: Associated Press
В Рио-де-Жанейро прошел традиционный карнавал, центральным событием которого является конкурс-парад школ самбы. Жюри приступило к определению лучших коллективов.
На 30 апреля намечен парад победителей.
Напомним, что в прошлом году карнавал не проводился из-за эпидемии коронавируса.
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