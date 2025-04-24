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Транспорт будущего на автошоу в Шанхае. Фоторепортаж

Выставки
Автомобили
Китай
время публикации: 24 апреля 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 14:35

Фото: Associated Press/Ng Han Guan

В Шанхае (КНР) проходит ежегодное международное автошоу, на котором представлены транспортные средства будущего. Некоторые из них выглядят совершенно фантастично, другие – довольно традиционно.

Новейшие модели представляют в Китае зарубежные BMW, Volkswagen, Ford, Toyota, Nissan, а также отечественные BYD, Zeekr, Nio, Geely, Exeed и др.

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