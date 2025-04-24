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"Марш живых" на месте лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Фоторепортаж

время публикации: 24 апреля 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 18:09

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

В мемориальном комплексе на месте нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау состоялся ежегодный "Марш живых". В нем приняли участие президент Израиля Ицхак Герцог с супругой Михаль, президент Польши Анджей Дуда, пережившие Холокост, а также бывшие заложники, освобожденные из плена ХАМАСа.

Ранее из-за дождя было принято решение отменить "Марш живых", но погода вскоре улучшилась, и с небольшим опозданием традиционное шествие все же состоялось.

Слева направо: президент Израиля Ицхак Герцог, освобожденный заложник Эли Шараби и президент Польши Анджей Дуда на «Марше живых»
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