Сирия, освобожденная от Асада и захваченная джихадистами, готовится к Рождеству. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Христиане Сирии готовятся к празднованию Рождества. В районах, где проживают христиане, можно увидеть украшенные ели, араукарии, кипарисы, а также – светящиеся конструкции с изображением новогодних персонажей.

Настроение у сирийских христиан тревожное. Им было нелегко, но терпимо при режиме Асадов. Новые времена не сулят спокойной жизни – власть в стране захватили джихадисты из движения "Хайят Тахрир аш-Шам" и протурецкие силы.

Недавно в провинции Хама исламистами была сожжена рождественская елка. Христиане провели акции протеста в Хаме и Дамаске. Новые власти объявили, что "Хайят Тахрир аш-Шам" к инциденту отношения не имеет, а ответственность за поджог несут узбекские боевики из группировки "Ансар аль-Таухид".

В Сирии до начала гражданской войны (в 2011 году) проживало почти полтора миллиона христиан разных направлений (5-6% населения). Насколько сократилась численность христиан за последние 13 лет, неизвестно, так как перепись населения давно не проводилась. В XX веке и первом десятилетии XXI века доля христианского населения Сирии неуклонно сокращалась (в начале XX века христиан на территории современной Сирии было около 16%).