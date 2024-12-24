Исламисты сожгли в Сирии рождественскую елку

Сотни человек вышли на улицы христианских районов Дамаска, чтобы выразить протест против сожжения рождественской елки в провинции Хама. Инцидент произошел через две недели после того, как власть в Сирии перешла к коалиции, возглавляемой исламистским движением "Хайят Тахрир аш-Шам".

"Мы требуем справедливости для христиан. Если в нашей стране мы не можем жить согласно нашей религии, значит это уже не наша страна", – цитирует France 24 одного из манифестантов, представившегося как Джордж.

"Хайят Тахрир аш-Шам" распространила в социальных сетях видео, в котором один из религиозных авторитетов движения отмежевывается от происшедшего, обещая восстановить елку в кратчайший срок. Утверждается, что ответственность за поджог несут узбекские боевики группировки "Ансар аль-Таухид".

Религиозные меньшинства воспринимали режим Башара Асада как своего защитника от экстремистов, и захват власти в Сирии исламистами вызывает у них значительные опасения – несмотря на миролюбивые заявления лидеров "Хайят Тахрир аш-Шам".