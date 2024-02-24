Вторая годовщина вторжения в Украину: акция протеста около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж
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Фото: Erik Marmor/Flash90
В субботу, 24 февраля, в день второй годовщины полномасштабного вторжения армии РФ в Украину около российского посольства в Тель-Авиве состоялась очередная акция протеста.
Это была и акция в поддержку Украину, и акция в поддержку политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Но прежде всего это была акция против режима Владимира Путина. Чаще прочих на плакатах можно было увидеть слова "Путин – убийца".
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Манифестация проводилась, когда еще не было известно, что тело Алексея Навального, после проволочек и издевательств, отдали его матери.
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