ЦАХАЛ "зачищает" буферную зону на юго-западе Сирии. Фото/видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 474-й бригады "А-Голан" (210-я дивизия ЦАХАЛа) продолжают действовать на территории Сирии, обеспечивая создание буферной зоны.

Проводятся операции с целью обнаружения и конфискации оружия и боеприпасов, брошенных сирийскими военными, служившими в армии Асада.

23 февраля глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль потребует демилитаризации на юге Сирии и защитит друзов. Судя по всему, ЦАХАЛ в этой части Сирии надолго.