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ЦАХАЛ "зачищает" буферную зону на юго-западе Сирии. Фото/видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 24 февраля 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 17:00

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 474-й бригады "А-Голан" (210-я дивизия ЦАХАЛа) продолжают действовать на территории Сирии, обеспечивая создание буферной зоны.

Проводятся операции с целью обнаружения и конфискации оружия и боеприпасов, брошенных сирийскими военными, служившими в армии Асада.

23 февраля глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль потребует демилитаризации на юге Сирии и защитит друзов. Судя по всему, ЦАХАЛ в этой части Сирии надолго.

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