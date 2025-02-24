x
24 февраля 2025
|
последняя новость: 15:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 февраля 2025
|
24 февраля 2025
|
последняя новость: 15:45
24 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Три года войны в Украине. Фоторепортаж

Война в Украине
Украина
время публикации: 24 февраля 2025 г., 15:19 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 15:19

Фото: Associated Press

24 февраля отмечается три года с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Несмотря на то, что российские попытки захватить Киев провалились в самом начале войны, российская армия удерживает значительные украинские территории, продолжая наступление, за которое она готова платить жизнями своих солдат.

Украина также несет серьезные потери, в том числе, среди мирного населения. Нанесен ущерб инфраструктуре страны, миллионы человек стали беженцами. На территориях, освобожденных из-под оккупации, обнаруживаются следы преступлений, совершенных российскими войсками, а на украинских землях, остающихся под российским контролем, проводится политика русификации.

Президент Украины Владимир Зеленский во многом стал символом своей воюющей страны. До недавнего времени он мог рассчитывать на объединенную поддержку западных стран. Однако приход к власти в США Дональда Трампа привел к сближению российской и американской политики. Европа декларирует готовность продолжать поддерживать Украину, однако в войне на истощение Россия имеет явное преимущество.

Окрестности Покровска
Новоэкономическое (Покровский район)
Запорожье
Киев
Запорожье
Киевская область
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook