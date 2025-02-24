Три года войны в Украине. Фоторепортаж

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24 февраля отмечается три года с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Несмотря на то, что российские попытки захватить Киев провалились в самом начале войны, российская армия удерживает значительные украинские территории, продолжая наступление, за которое она готова платить жизнями своих солдат.

Украина также несет серьезные потери, в том числе, среди мирного населения. Нанесен ущерб инфраструктуре страны, миллионы человек стали беженцами. На территориях, освобожденных из-под оккупации, обнаруживаются следы преступлений, совершенных российскими войсками, а на украинских землях, остающихся под российским контролем, проводится политика русификации.

Президент Украины Владимир Зеленский во многом стал символом своей воюющей страны. До недавнего времени он мог рассчитывать на объединенную поддержку западных стран. Однако приход к власти в США Дональда Трампа привел к сближению российской и американской политики. Европа декларирует готовность продолжать поддерживать Украину, однако в войне на истощение Россия имеет явное преимущество.