Израиль после "зимнего шторма". Снежный фоторепортаж
время публикации: 24 февраля 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 13:09
Фото: Flash90
23-24 февраля в Израиле ждали последствий зимнего шторма "Коралл". В эти было очень холодно, но осадки оказались незначительными. В горах центра страны устойчивый снежный покров не образовался. Хотя в горах на севере, около ливанской и сирийской границы, территория оказалась заснеженной.
В ближайшие дни будет солнечно, температура постепенно повысится. Везде, кроме горы Хермон, выпавший снег растает.
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