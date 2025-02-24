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Израиль после "зимнего шторма". Снежный фоторепортаж

Погода
Снегопад
время публикации: 24 февраля 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 13:09

Фото: Flash90

23-24 февраля в Израиле ждали последствий зимнего шторма "Коралл". В эти было очень холодно, но осадки оказались незначительными. В горах центра страны устойчивый снежный покров не образовался. Хотя в горах на севере, около ливанской и сирийской границы, территория оказалась заснеженной.

В ближайшие дни будет солнечно, температура постепенно повысится. Везде, кроме горы Хермон, выпавший снег растает.

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