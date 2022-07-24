25-й Всемирный фестиваль бодиарта: чемпионат мира среди мастеров. Фоторепортаж
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Фото: World Bodypainting Festival
21-23 июля состоялся 25-й ежегодный Всемирный фестиваль бодиарта (World Bodypainting Festival, WBF), своего рода чемпионат мира среди мастеров жанра.
Впервые за последние три года фестиваль вновь проходил на берегу озера Вёртер-Зе, на юге Австрии. В 2020-2021 годах организаторы были вынуждены перевести состязания в онлайн-режим из-за эпидемии коронавируса, хотя формально местом проведения фестиваля всё так же значился Клагенфурт-ам-Вёртерзе.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 22 Июля 2021
Второй "коронавирусный" Всемирный фестиваль бодиарта. Фотогалерея
Второй "коронавирусный" Всемирный фестиваль бодиарта. Фотогалерея
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 12 Июля 2020
Всемирный фестиваль бодиарта на фоне эпидемии коронавируса. Фотогалерея
Всемирный фестиваль бодиарта на фоне эпидемии коронавируса. Фотогалерея
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