25-й Всемирный фестиваль бодиарта: чемпионат мира среди мастеров. Фоторепортаж

Фото: World Bodypainting Festival

21-23 июля состоялся 25-й ежегодный Всемирный фестиваль бодиарта (World Bodypainting Festival, WBF), своего рода чемпионат мира среди мастеров жанра.

Впервые за последние три года фестиваль вновь проходил на берегу озера Вёртер-Зе, на юге Австрии. В 2020-2021 годах организаторы были вынуждены перевести состязания в онлайн-режим из-за эпидемии коронавируса, хотя формально местом проведения фестиваля всё так же значился Клагенфурт-ам-Вёртерзе.