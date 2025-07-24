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Израильский мобильный госпиталь в Сирии вновь принимает друзов. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 24 июля 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 09:00

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ возобновил работу мобильного госпиталя для оказания медицинской помощи сирийским друзам в деревне Хадэр, на юго-западе Сирии, недалеко от израильского друзского поселка Мадждаль-Шамс.

Этот госпиталь начал работать в мае. В нем была оказана помощь сотням сирийским гражданам – как взрослым, так и детям. 13 июня после начала войны против Ирана (операция "Народ как лев") деятельность мобильного госпиталя в Сирии была приостановлена "из-за смены приоритетов", поясняет пресс-служба ЦАХАЛа.

23 июля работа этого госпиталя возобновилась. Прием пациентов осуществляется при участии военных медиков из 210-й дивизии. В этом госпитале предлагается широкий спектр плановой медицинской и травматологической помощи.

Израильский мобильный госпиталь в Сирии вновь принимает друзов. Фото, видео
Израильский мобильный госпиталь в Сирии вновь принимает друзов. Фото, видео
Израильский мобильный госпиталь в Сирии вновь принимает друзов. Фото, видео
Израильский мобильный госпиталь в Сирии вновь принимает друзов. Фото, видео
Израильский мобильный госпиталь в Сирии вновь принимает друзов. Фото, видео
Израильский мобильный госпиталь в Сирии вновь принимает друзов. Фото, видео
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июля 2025

ЦАХАЛ возобновил работу мобильного госпиталя на юго-западе Сирии