ЦАХАЛ возобновил работу мобильного госпиталя на юго-западе Сирии

ЦАХАЛ возобновил работу мобильного госпиталя для оказания медицинской помощи сирийским друзам в деревне Хадэр, на юго-западе Сирии, недалеко от израильского друзского поселка Мадждаль-Шамс.

Этот госпиталь начал работать в мае. В нем была оказана помощь сотням сирийским гражданам – как взрослым, так и детям. 13 июня после начала войны против Ирана (операция "Народ как лев") деятельность мобильного госпиталя в Сирии была приостановлена "из-за смены приоритетов", поясняет пресс-служба ЦАХАЛа.

23 июля работа этого госпиталя возобновилась. Прием пациентов осуществляется при участии военных медиков из 210-й дивизии. В этом госпитале предлагается широкий спектр плановой медицинской и травматологической помощи.