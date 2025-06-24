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Последствия ракетных обстрелов из Ирана после объявления о "прекращении огня". Фоторепортаж

Война с Ираном
время публикации: 24 июня 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 15:26

Фото: Flash90, Associated Press, МАДА, полиция, ЦАХАЛ

Утром 24 июня, после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал скорое прекращение огня между Ираном и Израилем, КСИР осуществил ракетный обстрел израильской территории. Обстрел был шестью волнами – с 5 утра до 7:30 по израильскому времени. Есть жертвы в Беэр-Шеве, десятки раненых.

Тегеран стремился "сказать последнее слово" в этой войне и доказать, что не подчиняется Вашингтону.

Позже, уже после объявления о прекращении огня, сирены и взрывы вновь были слышны на севере Израиля.

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