Пурим военного времени в Израиле. Фоторепортаж

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Евреи всего мира празднуют Пурим – дни торжеств и шумных застолий, объединяющих религиозных и светских, читающих Мегилат Эстер и проклинающих злодея Амана.

В прошлые годы в дни праздника Пурим во многих городах Израиля проходили карнавальные шествия. В этом году, на фоне войны, которая продолжается почти полгода, многие массовые праздничные мероприятия были отменены. Тем не менее, на улицах повсюду можно встретить детей и взрослых в ярких карнавальных костюмах.