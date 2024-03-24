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Пурим военного времени в Израиле. Фоторепортаж

время публикации: 24 марта 2024 г., 20:06 | последнее обновление: 24 марта 2024 г., 20:06

Фото: Flash90, Associated Press, А.Ханин

Евреи всего мира празднуют Пурим – дни торжеств и шумных застолий, объединяющих религиозных и светских, читающих Мегилат Эстер и проклинающих злодея Амана.

В прошлые годы в дни праздника Пурим во многих городах Израиля проходили карнавальные шествия. В этом году, на фоне войны, которая продолжается почти полгода, многие массовые праздничные мероприятия были отменены. Тем не менее, на улицах повсюду можно встретить детей и взрослых в ярких карнавальных костюмах.

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