New Tech 2022: выставка новых технологий в Тель-Авиве. Фоторепортаж
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Фото: Александр Ханин
В тель-авивском центре "Ганей Тааруха" проходит выставка New Tech 2022, на которой свои новые разработки представляют известные бренды и перспективные стартапы.
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Выставка Technology 2015 в Тель-Авиве: для детей и взрослых
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 10 Марта 2015
Выставка нательных гаджетов The Wearable: путешествие в будущее
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