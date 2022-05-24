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Фоторепортажи

New Tech 2022: выставка новых технологий в Тель-Авиве. Фоторепортаж

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Фото: Александр Ханин

В тель-авивском центре "Ганей Тааруха" проходит выставка New Tech 2022, на которой свои новые разработки представляют известные бренды и перспективные стартапы.

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