Альбер Эльбаз: 1961-2021. Умер знаменитый израильский дизайнер. Фотогалерея
Фото: Associated Press
24 апреля в Париже от осложнений на фоне коронавирусного заболевания в возрасте 59 лет умер Альбер Эльбаз – один из самых известных израильских дизайнеров одежды.
Он родился 12 июня 1961 года в Касабланке (Марокко), в еврейской семье. Его отец был парикмахером, мать – художницей. Когда ему было десять лет, семья репатриировалась в Израиль и поселилась в Холоне. После смерти мужа мать была вынуждена пойти работать кассиром и одна содержала семью, в которой росли четверо детей.
Альбер с детства увлекался рисованием одежды. После завершения учебы в школе он отслужил в Армии обороны Израиля, а затем окончил колледж инженерии и дизайна "Шенкар".
В 1985 году он отправился в Нью-Йорк, чтобы делать карьеру в мире моды. Мать дала ему с собой 800 долларов. В Нью-Йорке Альбер учился еще семь лет.
Начало его профессиональной карьеры пришлось на середину 90-х, когда он получил работу во французском доме моды Ги Лароша. В 1998-м он занял место креативного директора в Yves Saint Laurent (но был уволен после трех сезонов, когда компания была куплена Gucci).
С 2001 по 2015 год Альбер Эльбаз работал креативным директором в модном доме Lanvin (со временем он стал обладателем 18% акций этой компании). Именно в этот период Эльбаз стал знаменитым дизайнером в мире моды.
В октябре 2015-го Эльбаз ушел из Lanvin (что привело к кризису этого бренда). В течении пяти лет Альбер сотрудничал с различными ведущими мировыми брендами. В частности, именно он создал все костюмы, которые носила Натали Портман в фильме "Повесть о любви и тьме" (2016).
В 2021 году он запустил собственный лейбл AZ Factory.
В Париже от коронавируса умер знаменитый израильский дизайнер Альбер Эльбаз
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