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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи25 апреля 2021 г., 12:23

Птицы Израиля: местные жители. Фотогалерея

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Представляем вашему вниманию галерею фотографий, на которых показаны птицы, имеющие "постоянную прописку" в Израиле.

В общей сложности на израильской территории можно встретить более 500 видов птиц – оседлых и перелетных. Встречаются среди них и такие, кого можно отнести и к оседлым, и к перелетным – например, трясогузки или канюки.

Мы, безусловно, не собираемся знакомить вас с каждым из видов. Но надеемся, что эта фотогалерея поможет вам в будущем распознавать птиц, которых вы встречаете в лесах, полях и городах Израиля.

Авторы:

Михаил Елигулашвили, Эйлат – журналист, один из организаторов международного фестиваля фотографий живой природы "Планета Арава".

Роман Крис, Иерусалим – физик, разработчик алгоритмов, увлекающийся фотографированием птиц.

Обыкновенный зимородок Скопа Малая зеленая щурка Синий каменный дрозд Желтая трясогузка Белогрудый зимородок
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