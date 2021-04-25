"Бригады муджахидов" провели показательные учения в день ракетных обстрелов из Газы. Фоторепортаж

Фото: Атия Мухаммад. Flash90

В субботу, 24 апреля, военизированная группировка "Бригады муджахидов" провела показательные учения на берегу моря, около города Газа. Запланированные заранее учения не были отменены, несмотря на обострение ситуации – накануне ночью десятки ракет были выпущены по израильской территории, ЦАХАЛ нанес серию ответных ударов.

Многие в Газе считают, что именно "Бригады муджахидов" или иные "неконтролируемые" боевики, а не ХАМАС, стояли за этими обстрелами. Но ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа, возлагая ответственность на эту террористическую организацию, так как именно она контролирует сектор Газы.

"Бригады муджахидов" были основаны в 2006 году Умаром Абу Шариатом, который ранее действовал в рядах "Бригад мучеников Аль-Акса", боевом подразделении ФАТХа. Он сумел объединить около 2000 боевиков, наладить контакты с ХАМАСом, "Исламским джихадом" и "Комитетами народного сопротивления", получить финансирование (по каналам ФАТХа) и закупить оружие. Боевики "Бригад муджахидов" воевали против израильской армии во время операций "Литой свинец", "Облачный столп", "Нерушимая скала". В статье Википедии на арабском языке, посвященной этой группировке, сказано, что к 2018 году в ней якобы насчитывалось 36 тысяч боевиков (что сомнительно), которые осуществляют в том числе ракетные обстрелы территории Израиля и располагают ракетами, способными поражать цели за десятки километров от Газы. Утверждается также, что эта группировка имеет "филиалы" на Западном берегу.

Боевое крыло "Бригад муджахидов", возглавляемое неким Мухаммадом Азизом, выступает с резкой критикой попыток ФАТХа и ХАМАСа вести переговоры с Израилем через египетских или иных посредников.

В последнее время "Бригады муджахидов" заявляют о себе, как о новом поколении "политиков" в секторе Газы.

Отметим, что во время учений "бригад" 24 апреля осуществлялись пуски ракет в сторону Средиземного моря. На одной из фотографий можно увидеть боевика с австрийской снайперской винтовкой Steyr HS .50 (по всей видимости произведенной в Иране) – ранее с такими винтовками позировали боевики ХАМАСа и "Исламского джихада".

Демонстрировало свои навыки и военно-морское подразделение "Абрар", созданное несколько лет назад в рядах "Бригад муджахидов".

При этом командиры "Бригад муджахидов" заявляли о готовности отдать жизни за "священный Аль-Кудс".