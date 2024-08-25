Джину Симмонсу, рок-звезде из Тират а-Кармель – 75 лет. Фотогалерея

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25 августа исполняется 75 лет басисту и вокалисту KISS Джину Симмонсу, который вместе с Полом Стэнли (Стэнли Харви Айзеном) стал создателем рок-группы, известной своими экстравагантными костюмами и введенной в 2014 году в зал славы рок-н-ролла.

Легендарный музыкант родился под именем Хаим Виц в семье переживших Холокост и первые годы своей жизни провел в городке Тират а-Кармель в доме, где соблюдались еврейские традиции. Когда Хаиму было семь лет, он с матерью перебрался в США, а подростковом возрасте увлекся рок-музыкой.

Первое выступление KISS состоялось в 1973 году в расположенном в Куинсе Popcorn Pub. Едва ли на нем набралось более пары десятков человек. Десять лет спустя концерт KISS на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро собрал 137000 слушателей.

Концертная деятельность группы закончилась в 2023 году, после продолжавшегося несколько лет прощального турне, прерванного пандемией коронавируса. Симмонс признается, что скучает по сцене. "Ты стоишь перед морем людей и чувствуешь эйфорию. Ничто с этим не сравнится", – говорит он.