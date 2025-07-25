Первой супермодели-мусульманке Иман – 70. Фотогалерея

Фото: Associated Press

25 июля исполнилось 70 лет Иман – знаменитой американской супермодели, уроженке Сомали, актрисе, вдове Дэвида Боуи.

Иман Мохамед Абдулмаджид родилась в Могадишо в мусульманской семье бывшего посла Сомали в Саудовской Аравии.

Окончила школу в Могадишо, где преподавали советские учителя, и школу в Египте. Жила в Кении. Изучала политологию в Университете Найроби.

Владеет пятью языками – арабским, английским, французским, итальянским и сомалийским.

В 1975 году Иман была приглашена в качестве фотомодели американским фотографом Питером Бэрдом и переехала в США. В 1976-м ее фото впервые было опубликовано журналом Vogue. Участвовала в показах коллекций Версаче, Кляйна, Ива Сен-Лорана и других. Ив Сен-Лоран называл ее "женщиной мечты", она была моделью в его коллекции "Африканская Королева". Снималась обнаженной в студиях Хельмута Ньютона и Энни Лейбовиц.

Фактически она была первой супермоделью-мусульманкой.

Как актриса Иман снялась примерно в 20 фильмах и сериалах. В их числе "Полиция Майами", "История с ограблением", "Райское наслаждение" и др.

Была замужем за американским баскетболистом Спенсером Хейвудом, от этого брака у нее есть дочь. В 1992-м вышла замуж за британского музыканта Дэвида Боуи (умер в 2016 году).