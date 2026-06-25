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Землетрясение в Венесуэле. Фоторепортаж

Землетрясения
Венесуэла
время публикации: 25 июня 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 16:56

Фото: Associated Press

По данным USGS, первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло около 18:00 по восточному времени США. Менее чем через минуту в том же районе произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентры находились примерно в пяти километрах друг от друга, неподалеку от города Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса.

По оценке геологической службы, количество жертв может составить десятки тысяч человек. Вероятность того, что погибших окажется более 10000, составляет 44%, а вероятность гибели более чем 100000 человек специалисты оценивают в 30%.

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