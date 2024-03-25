Адлояда в Иерусалиме: впервые за 42 года. Фоторепортаж

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Во вторник, 25 марта, в Иерусалиме впервые за последние 42 года прошло крупнейшее в Израиле уличное театральное шествие – Адлояда. Оно состоялось по инициативе столичной мэрии и театра "Карон".

Несмотря на продолжающуюся войну и требования родственников похищенных, которые возражали против массового празднования, шествие состоялось.

По заявлению мэрии Иерусалима, оно проводилось для "жителей севера и юга страны, центра и периферии, и в первую очередь – детей, эвакуированных из своих домов на севере и юге, тех, кто до сих пор остается в Иерусалиме".

В итоге некоторые родственники и друзья заложников, которых продолжают удерживать террористы в Газе, приняли участие в шествии в Иерусалиме.

Для обеспечения безопасности мероприятия были задействованы сотни полицейских и пограничников.

Многие годы Адлояда проходила в Холоне. Но в феврале мэрия Холона объявила, что в этом году не будет проводиться пуримское шествие. Решение в муниципалитете приняли не столько из-за опасений ракетных обстрелов, сколько из уважения к горю семей, оплакивающих своих близких, погибших в результате террористического нападения 7 октября 2023 года и в последующие дни войны "Железные мечи".