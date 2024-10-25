Бригада "Кармели" действует на юге Ливана: уничтожен штаб террористов. Фото, видео

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 2-й бригады "Кармели" ЦАХАЛа (146-я дивизия), действуя на юге Ливана, за последние дни обнаружили два подземных комплекса террористов "Хизбаллы", один из которых играл роль штаба и располагался в центре деревни, другой являлся крупным складом оружия и боеприпасов одной из рот "Радуана".

Штаб "Хизбаллы", находившийся на глубине нескольких десятков метров под землей, был разрушен, террористы уничтожены.

Оружие боевиков частично было ликвидировано, частично доставлен в Израиль в качестве трофеев.