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Бригада "Кармели" действует на юге Ливана: уничтожен штаб террористов. Фото, видео

время публикации: 25 октября 2024 г., 12:11 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 12:11

Фото и видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 2-й бригады "Кармели" ЦАХАЛа (146-я дивизия), действуя на юге Ливана, за последние дни обнаружили два подземных комплекса террористов "Хизбаллы", один из которых играл роль штаба и располагался в центре деревни, другой являлся крупным складом оружия и боеприпасов одной из рот "Радуана".

Штаб "Хизбаллы", находившийся на глубине нескольких десятков метров под землей, был разрушен, террористы уничтожены.

Оружие боевиков частично было ликвидировано, частично доставлен в Израиль в качестве трофеев.

Бригада "Кармели" действует на юге Ливана
Бригада "Кармели" действует на юге Ливана
Бригада "Кармели" действует на юге Ливана
Бригада "Кармели" действует на юге Ливана
Бригада "Кармели" действует на юге Ливана
Бригада "Кармели" действует на юге Ливана
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