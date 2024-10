Певице Кэти Перри – 40. Фотогалерея

Фото: Associated Press

25 октября исполнилось 40 лет Кэти Перри (Хадсон) – одной из самых успешных современных американских певиц.

Она родилась в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США) в семье проповедников-евангелистов. Пела в церковном хоре, где ее заметили рок-музыканты из Нэшвилла. Вскоре Кэти оставила школу, решив начать профессиональную музыкальную карьеру. Переехала в Лос-Анджелес.

Мировая слава пришла к ней в 2008 году после выхода сингла "I Kissed a Girl" и альбома One of the Boys. Последующие альбомы также были весьма успешны. В 2012 году музыкальное издание Billboard назвало ее женщиной года.

За четверть века музыкальной карьеры Кэти Перри продала десятки миллионов альбомов и около 100 миллионов синглов.

По оценке Forbes, на сегодняшний день личное состояние Кэти Перри составляет около $350 млн.

Была замужем за британским комиком Расселом Брендом, но через год после свадьбы брак был расторгнут. Обручена с актером Орландо Блумом, у них растет дочь.