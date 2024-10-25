x
25 октября 2024
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2024
|
25 октября 2024
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Певице Кэти Перри – 40. Фотогалерея

время публикации: 25 октября 2024 г., 08:42 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 08:42

Фото: Associated Press

25 октября исполнилось 40 лет Кэти Перри (Хадсон) – одной из самых успешных современных американских певиц.

Она родилась в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США) в семье проповедников-евангелистов. Пела в церковном хоре, где ее заметили рок-музыканты из Нэшвилла. Вскоре Кэти оставила школу, решив начать профессиональную музыкальную карьеру. Переехала в Лос-Анджелес.

Мировая слава пришла к ней в 2008 году после выхода сингла "I Kissed a Girl" и альбома One of the Boys. Последующие альбомы также были весьма успешны. В 2012 году музыкальное издание Billboard назвало ее женщиной года.

За четверть века музыкальной карьеры Кэти Перри продала десятки миллионов альбомов и около 100 миллионов синглов.

По оценке Forbes, на сегодняшний день личное состояние Кэти Перри составляет около $350 млн.

Была замужем за британским комиком Расселом Брендом, но через год после свадьбы брак был расторгнут. Обручена с актером Орландо Блумом, у них растет дочь.

2012 год
2009 год
2014 год
2024 год
2011 год
2010 год
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 23 февраля 2017

Вручение британской "Грэмми": Кэти Перри, Наталья Водянова и другие красавицы. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 17 мая 2016

Орландо Блум и Кэти Перри отдыхают на яхте Eclipse, принадлежащей Абрамовичу