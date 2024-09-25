Маленький бегемот стал интернет-звездой и привлек тысячи туристов в зоопарк

Фото: Associated Press

Детеныш карликового бегемота по кличке Му-Дэнг бросает вызов сотрудникам зоопарка в Чонбури, провинции Таиланда, расположенной в двух часах езды от Бангкока. Видео с милым неуклюжим животным стали вирусными в интернете, что привлекло толпы посетителей в зоопарк.

У Му-Дэнга, чья кличка в переводе с тайского означает "прыгающая свинья", миллионы поклонников в социальных сетях, которые следят за ее неуклюжими очаровательными действиями, в том числе за попытками укусить, несмотря на отсутствие зубов.

"Обычно в будние дни и в сезон дождей, который является низким сезоном, к нам приходит около 800 посетителей каждый день", – говорит Нарунгвит Чодчой, директор открытого зоопарка Кхао Кхео в провинции Чонбури. С появлением маленького бегемота в зоопарк приходит от 2000 до 3000 человек, в выходные количество посетителей может достигать 20 тысяч.

На данный момент зоопарку тяжело справиться с таким количеством желающих прийти и посмотреть на Му-Дэнга, и руководство решило ввести ограничения. Теперь посмотреть на животное можно только в выходные и посещение будет длиться всего пять минут.

Популярность Му-Дэнга продолжает расти. Животное в качестве рекламы использует косметический бренд, а пекарне в Бангкоке пришлось ограничить производство пирожных, вдохновленных маленьким бегемотиком.

Предлагаем вашему вниманию фотографии Му-Дэнг, покорившие интернет. И снимки из других зоопарков, где тоже выращивают карликовых бегемотов.