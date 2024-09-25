Кинорежиссеру Педро Альмодовару – 75. Фотогалерея

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Исполнилось 75 лет знаменитому испанскому кинорежиссеру и продюсеру Педро Альмодовару, лауреату двух премий Оскар ("Всё о моей матери" – "Лучший фильм на иностранном языке"; "Поговори с ней" – "Лучший оригинальный сценарий"), обладателю "Золотого льва" Венецианского фестиваля 2024 года.

Педро Альмодовар родился в городе Кальсада-де-Калатрава (провинция Сьюдад-Реаль, Кастилия-Ла-Манча) 24 сентября 1949 года, однако родители оформили его рождение лишь на следующий день, таким образом официально день рождения Педро Альмодовара – 25 сентября. В восемь лет переехал вместе с семьёй в Эстремадуру, где посещал сначала салезианскую, а потом францисканскую школы.

Родители надеялись, что сын станет священником, однако в 16 лет, один, без семьи и денег, Педро переехал в Мадрид, чтобы стать кинорежиссёром.

В 1980 году он снял свой первый полнометражный фильм "Пепи, Люси, Бом и остальные девушки", который был высоко оценен зрителями и критиками. При этом считается, что настоящий успех пришел к Альмодовару после фильма "За что мне это?" (1984).

В 1985 году вместе со своим братом, Агустином Альмодоваром, создал продюсерскую компанию El Deseo, которая начала свою деятельность с выпуска в 1986 году фильма Педро Альмодовара "Закон желания".

Мировое признание Альмодовару принесла эксцентрическая комедия "Женщины на грани нервного срыва" (1988). Она получила около пятидесяти национальных премий, первый Европейский приз "Феликс" и номинировалась на "Оскар".

Его фильм "Всё о моей матери" (1999) получил десятки национальных премий и "Оскар" за лучшую ленту на иностранном языке. Все четыре фильма, вышедшие в 1999-2006 годах, были признаны мировой кинопрессой шедеврами. В 2002 году фильм "Поговори с ней" принёс Альмодовару "Оскар" за лучший сценарий.

С 2004 по 2021 год были выпущены десять фильмов Альмодовара.

Альмодовар – гей. С 2002 года он состоит в отношениях с актером и фотографом Фернандо Иглесиасом.