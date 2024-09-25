Актрисе Кэтрин Зете-Джонс – 55. Фотогалерея

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25 сентября празднует 55-летие актриса Кэтрин Зета-Джонс, лауреат премий "Оскар" (2003), BAFTA (2003) и двух Премий Гильдии киноактёров США. Жена актера Майкла Дугласа.

Кэтрин Зета Джонс родилась в Суонси (Уэльс, Великобритания). Зета – не часть фамилии, а второе имя, данное в честь бабушки и ставшее частью актерского псевдонима Кэтрин Зета-Джонс. В детстве участвовала в любительских театральных постановках, в 14 лет была приглашена на прослушивание для участия в телешоу.

В 1987 году Джонс дебютировала в Лондоне в мюзикле "42-я улица". Через год ей предложили роль Шахерезады в фильме Филиппа Де Брока "1001 ночь". В 1991 году Кэтрин снялась в телевизионном сериале "Милые бутоны мая". Дальнейшая карьера актрисы стремительно развивалась в Голливуде. В 2003 году Зета-Джонс получила "Оскар" за роль второго плана в мюзикле "Чикаго". В родном Уэльсе Кэтрин основала собственную кинокомпанию "Милквуд филмз". Одна из заметных работ актрисы – роль в фильме "Легенда Зорро" (2005) с Антонио Бандерасом.

В общей сложности за более чем 30 лет актерской карьеры Кэтрин Зета-Джонс снялась более чем в 40 фильмах и сериалах.

Замужем за актером Майклом Дугласом, который старше ее ровно на 25 лет (они празднуют дни рождения в один день – 25 сентября). У них двое детей.