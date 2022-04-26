Иерусалим:
20 - 27°
Тель-Авив:
16 - 23°
Эйлат:
24 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи26 апреля 2022 г., 17:30

Coachella 2022: большой фестиваль музыки в пустыне Колорадо. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Associated Press

В долине Коачелла (Калифорния) проходит ежегодный музыкальный фестиваль Coachella Valley Music & Arts, считающийся одним из главных и самых массовых событий года в мире современной музыки.

Этот фестиваль любят молодые, прежде всего, за свободу самовыражения. Коачеллу называют "жарким фестивалем": на фоне раскаленных пустынных пейзажей знаменитые музыканты выступают на сцене, а зрители откликаются на музыку танцами, иногда сопровождаемыми стриптизом.

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Досуг // 11 июня 2020
В США отменили музыкальный фестиваль Coachella
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 21 апреля 2019
Завершение жаркого фестиваля Coachella. Фоторепортаж из Калифорнии
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 16 апреля 2019
Coachella 2019: большой фестиваль музыки и веселья. Фоторепортаж

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:30 Coachella 2022: большой фестиваль музыки в пустыне Колорадо. Фоторепортаж
16:32 Война в Украине: четвероногие беженцы. Фоторепортаж
18:00 Певице и актрисе Барбре Стрейзанд – 80. Фотогалерея
14:30 Карнавал в Рио: праздник после годичного перерыва. Фоторепортаж
20:20 Церемония освящения Благодатного огня в Иерусалиме. Фоторепортаж
19:24 "Они излучают свет". Художник Регина Шафир нарисовала сотрудников израильского полевого госпиталя в Украине
07:23 "Остановить насилие в Украине": акция протеста около посольства РФ в Тель-Авиве. Фоторепортаж
14:42 "cНежное Шоу" Славы Полунина снова в Израиле. Фоторепортаж
11:36 "Белая молитва": благословение коэнов у Стены Плача в Иерусалиме. Фоторепортаж
18:11 AutoMotor 2022: 34-я выставка авто в Тель-Авиве. Фоторепортаж
Загрузка...