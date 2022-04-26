Coachella 2022: большой фестиваль музыки в пустыне Колорадо. Фоторепортаж
Фото: Associated Press
В долине Коачелла (Калифорния) проходит ежегодный музыкальный фестиваль Coachella Valley Music & Arts, считающийся одним из главных и самых массовых событий года в мире современной музыки.
Этот фестиваль любят молодые, прежде всего, за свободу самовыражения. Коачеллу называют "жарким фестивалем": на фоне раскаленных пустынных пейзажей знаменитые музыканты выступают на сцене, а зрители откликаются на музыку танцами, иногда сопровождаемыми стриптизом.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 21 апреля 2019
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