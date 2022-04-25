Война в Украине: четвероногие беженцы. Фоторепортаж
Фото: Associated Press
За два месяца войны территорию Украины покинули более пяти миллионов беженцев, в основном старики и женщины с детьми. Многие из них везли с собой домашних животных.
Десятки тысяч собак и кошек потеряли свои дома. Но им повезло: они живы, они рядом с любимыми людьми. Кому-то из них посчастливится вернуться.
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