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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи25 апреля 2022 г., 16:32

Война в Украине: четвероногие беженцы. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press

За два месяца войны территорию Украины покинули более пяти миллионов беженцев, в основном старики и женщины с детьми. Многие из них везли с собой домашних животных.

Десятки тысяч собак и кошек потеряли свои дома. Но им повезло: они живы, они рядом с любимыми людьми. Кому-то из них посчастливится вернуться.

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