Война в Украине: четвероногие беженцы. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

За два месяца войны территорию Украины покинули более пяти миллионов беженцев, в основном старики и женщины с детьми. Многие из них везли с собой домашних животных.

Десятки тысяч собак и кошек потеряли свои дома. Но им повезло: они живы, они рядом с любимыми людьми. Кому-то из них посчастливится вернуться.