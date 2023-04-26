Воздушный парад к 75-летию Израиля. Фоторепортаж ЦАХАЛа
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Пресс-служба Армии обороны Израиля предоставила фотографии и видеозапись, сделанные во время воздушного парада, приуроченного к 75-й годовщине со дня основания еврейского государства.
В нынешнем году в воздушном параде участвовали более 100 летательных аппаратов – от "стариков" до новейших истребителей пятого поколения. Их пилотировали не только летчики из Израиля, но и их коллеги из США, Великобритании, Италии и Германии.
В этот день военные базы посетили около 200 тысяч человек. Они, как и миллионы других израильтян, наблюдали за воздушным парадом.
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Поддержали лётчиков и израильские танкисты.
См. также: Государству Израиль 75 лет: юбилейный воздушный парад. Фоторепортаж
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