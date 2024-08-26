x
26 августа 2024
|
последняя новость: 13:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2024
|
26 августа 2024
|
последняя новость: 13:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Миллионы шиитов отметили Арбаин, оплакивая жителей Газы. Фоторепортаж

время публикации: 26 августа 2024 г., 12:31 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 12:40

Фото: Associated Press

Более 21 миллиона шиитских паломников собрались в иракской Кербеле, чтобы отметить Арбаин – окончание 40-дневного периода траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада и основателю шиитского направления ислама. Это один из наиболее массовых религиозных мероприятий на планете.

Еще одним центром памятных церемоний стал Тегеран. В траурных мероприятиях принял участие Верховный руководитель Исламской революции аятолла Али Хаменеи. Он назвал имама Хусейна достоянием всего человечества, заявив, что Арбаин могут отмечать и те, кто не является мусульманином.

Хусейн бин Али погиб в 680 году в битве при Кербеле. Его смерть послужила началом раскола ислама на шиитов и суннитов. В нынешнем году паломники оплакивают не только его, но и погибших жителей сектора Газы. Над толпой правоверных можно было увидеть и палестинские флаги.

Кербела, Ирак
Кербела, Ирак
Кербела, Ирак
Кербела, Ирак
Тегеран
Тегеран
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ