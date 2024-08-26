Миллионы шиитов отметили Арбаин, оплакивая жителей Газы. Фоторепортаж

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Более 21 миллиона шиитских паломников собрались в иракской Кербеле, чтобы отметить Арбаин – окончание 40-дневного периода траура по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада и основателю шиитского направления ислама. Это один из наиболее массовых религиозных мероприятий на планете.

Еще одним центром памятных церемоний стал Тегеран. В траурных мероприятиях принял участие Верховный руководитель Исламской революции аятолла Али Хаменеи. Он назвал имама Хусейна достоянием всего человечества, заявив, что Арбаин могут отмечать и те, кто не является мусульманином.

Хусейн бин Али погиб в 680 году в битве при Кербеле. Его смерть послужила началом раскола ислама на шиитов и суннитов. В нынешнем году паломники оплакивают не только его, но и погибших жителей сектора Газы. Над толпой правоверных можно было увидеть и палестинские флаги.