Плов для бойцов ЦАХАЛа в первый день Хануки. Фоторепортаж из Нахаль-Оз
время публикации: 26 декабря 2024 г., 15:06 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 15:06
Фото: Александр Ханин
Владелец кейтеринга Uzbekfood_hayfa Михаэль Шор продолжает кормить военнослужащих, благодаря пожертвованиям на закупку продуктов и помощи блогеров-волонтеров.
25 декабря 2024 года, в первый день Хануки, он накормил бойцов и офицеров на базе в Нахаль-Оз, около границы сектора Газы.
Фотографии публикуются с разрешения отдела военной цензуры Армии обороны Израиля