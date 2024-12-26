Плов для бойцов ЦАХАЛа в первый день Хануки. Фоторепортаж из Нахаль-Оз

Фото: Александр Ханин

Владелец кейтеринга Uzbekfood_hayfa Михаэль Шор продолжает кормить военнослужащих, благодаря пожертвованиям на закупку продуктов и помощи блогеров-волонтеров.

25 декабря 2024 года, в первый день Хануки, он накормил бойцов и офицеров на базе в Нахаль-Оз, около границы сектора Газы.

Фотографии публикуются с разрешения отдела военной цензуры Армии обороны Израиля