Празднование Рождества в разных странах мира. Фоторепортаж

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25 декабря большинство христиан во всем мире отмечают Рождество.

Для одних людей рождественские каникулы не ассоциируются с религией – для них это просто один из самых веселых ежегодных праздников. Для других – это полный торжественных ритуалов день рождения Христа.

В Палестинской автономии в этом году, как и в прошлом, Рождество празднуют "скромно": туристов нет, в Газе продолжается война, в Вифлееме (Бейт-Лехеме) израильские военные регулярно проводят антитеррористические рейды.