Празднование Рождества в разных странах мира. Фоторепортаж
время публикации: 25 декабря 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 18:46
Фото: Associated Press
25 декабря большинство христиан во всем мире отмечают Рождество.
Для одних людей рождественские каникулы не ассоциируются с религией – для них это просто один из самых веселых ежегодных праздников. Для других – это полный торжественных ритуалов день рождения Христа.
В Палестинской автономии в этом году, как и в прошлом, Рождество празднуют "скромно": туристов нет, в Газе продолжается война, в Вифлееме (Бейт-Лехеме) израильские военные регулярно проводят антитеррористические рейды.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 24 декабря 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 16 декабря 2024