Подготовка к новому Лунному году, Году Змеи. Фоторепортаж

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Страны Азии (и не только они) готовятся к наступлению Нового года по китайскому календарю, который будет отмечаться в течение 15 дней после 29 января. Новый год будет Годом Змеи, что символизирует мудрость, изящество и интуицию.

Наступление нового года по Лунному календарю отмечают не только в странах Азии и не только в азиатских общинах Америки, Европы и Африки. В Европе и Америке зачастую празднование нового года по Лунному календарю проходит более красочно, чем в странах Азии, где наступление нового года сопряжено, прежде всего, с молитвами и поминовением родственников.