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Подготовка к новому Лунному году, Году Змеи. Фоторепортаж

Китай
время публикации: 26 января 2025 г., 17:49 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 17:49

Фото: Associated Press

Страны Азии (и не только они) готовятся к наступлению Нового года по китайскому календарю, который будет отмечаться в течение 15 дней после 29 января. Новый год будет Годом Змеи, что символизирует мудрость, изящество и интуицию.

Наступление нового года по Лунному календарю отмечают не только в странах Азии и не только в азиатских общинах Америки, Европы и Африки. В Европе и Америке зачастую празднование нового года по Лунному календарю проходит более красочно, чем в странах Азии, где наступление нового года сопряжено, прежде всего, с молитвами и поминовением родственников.

Пекин, Китай
Янгон, Мьянма
Пекин, Китай
Пекин, Китай
Пекин, Китай
Буэнос-Айрес, Аргентина
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