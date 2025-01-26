Возвращение бывших заложниц домой. Фоторепортаж из Тель-Авива и Петах-Тиквы

Фото: Александр Ханин

В субботу, 25 января, в рамках очередной сделки по "обмену пленными", на свободу вышли четыре израильские девушки-военнослужащие Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа, которых террористы удерживали в заложниках с 7 октября 2023 года.

Фотожурналист Александр Ханин запечатлел, как израильтяне ожидали освобождения заложниц на "площади заложников" в Тель-Авиве и как военный вертолет доставил вышедших на свободу девушек в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.