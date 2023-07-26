Мику Джаггеру – 80. Фотогалерея

Фото: Associated Press

26 июля исполнилось 80 лет знаменитому британскому музыканту, вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру.

Майкл Филипп (Мик) Джаггер родился в Дартфорде (графство Кент, Англия). Бросил учебу в Лондонской школе экономики и политических наук на фоне роста популярности рок-группы The Rolling Stones, созданной им в 1962 году вместе с Брайаном Джонсом и Китом Ричардсом.

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Соперничая с The Beatles, группа The Rolling Stones стала одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока, а Джаггер – одним из самых популярных рок-фронтменов и секс-символом 60-70-х. Он также снимался в кино и продюсировал.

20 лет назад Мик Джаггер был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.

Джаггер был дважды женат, у него восемь детей от пяти женщин, он не только дед, но и прадед. Но даже внуков просит называть его Миком.