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    Фоторепортажи

    Мику Джаггеру – 80. Фотогалерея

    время публикации: | последнее обновление:
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    Фото: Associated Press

    26 июля исполнилось 80 лет знаменитому британскому музыканту, вокалисту The Rolling Stones Мику Джаггеру.

    Майкл Филипп (Мик) Джаггер родился в Дартфорде (графство Кент, Англия). Бросил учебу в Лондонской школе экономики и политических наук на фоне роста популярности рок-группы The Rolling Stones, созданной им в 1962 году вместе с Брайаном Джонсом и Китом Ричардсом.

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    Соперничая с The Beatles, группа The Rolling Stones стала одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока, а Джаггер – одним из самых популярных рок-фронтменов и секс-символом 60-70-х. Он также снимался в кино и продюсировал.

    20 лет назад Мик Джаггер был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.

    Джаггер был дважды женат, у него восемь детей от пяти женщин, он не только дед, но и прадед. Но даже внуков просит называть его Миком.

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    2002 год 1965 год 1969 год Мик Джаггер со своей беременной девушкой Джерри Холл. 1983 год 1990 год 2021 год
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