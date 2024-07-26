Церемония открытия Олимпийских игр 2024. Водный парад в Париже. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

В Париже, в самом центре города, прошла церемония открытия Олимпийских игр 2024. Традиционный парад на стадионе был заменен на водный парад. Лодки с представителями команд из разных стран проплывали по Сене мимо самых главных достопримечательностей Парижа. Зрелище собрало около 300 тысяч зрителей.

Главным музыкальным событием церемонии открытия Олимпиады стало совместное выступление Леди Гаги и Селин Дион. Общественный порядок охраняли тысячи сотрудников полиции. Церемония продолжалась около четырех часов.

В Олимпийских играх будут участвовать не менее 10714 спортсменов из 206 стран. Среди них –израильская делегация в составе которой 88 спортсменов. Олимпийские игры проводятся в Париже уже в третий раз. В последний раз они состоялись в столице Франции 100 лет назад, в 1924 году.