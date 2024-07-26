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Церемония открытия Парижской олимпиады

время публикации: 26 июля 2024 г., 20:44 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 21:27
Церемония открытия Парижской олимпиады
AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Церемония открытия Парижской олимпиады
AP Photo/Matthias Schrader
Леди Гага
AP Photo/Luca Bruno
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В Париже началась церемония открытия Парижской олимпиады. Церемония началась с показа легендарного французского футболиста Зинедина Зидана, несущего олимпийский огонь.

Впервые в истории церемония открытия олимпиады пройдет на воде: на реке Сена.

В олимпиаде принимают участие 206 национальных команд, индивидуальные нейтральные атлеты и команда беженцев. В параде олимпийцев участвует 85 лодок.

На церемонии открытия присутствуют глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон.

На церемонии открытия выступила Леди Гага в сопровождении артистов легендарного кабаре "Мулен Руж". На церемонии открытия выступают много звезд, в том числе французская металлическая группа Gojira, французсская певица ая Накамура, оркестр Французской республиканской гвардии.

Около 80 артистов кабаре "Мулен Руж" исполняют знаменитый французский канкан.

Одна из глав церемонии открытия посвящена Собору Парижской Богоматери. Третья глава посвящена основополагающему принципу Французской Респуцблики "Liberté, Égalité, Fraternité".

В церемонии открытия принимает участие 23-кратный олимпийский чемпион, американский пловец Майкл Фелпс.

Парад олимпийцев традиционно открыла сборная Греции.

В Париже у Израиля рекордно большая сборная - 88 спортсменов. Впервые с 1976 года в олимпиаде участвует сборная Израиля по футболу.

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