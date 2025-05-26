Бригада "Гивати" вернулась в Газу. Фото, видео
время публикации: 26 мая 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 12:55
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
К участию в военной операции "Колесницы Гидеона" в Газе привлечены силы бригады "Гивати" (162-я дивизия). Бойцы этой бригады действуют на севере сектора.
В течение первой недели участия в операции бойцами бригады "Гивати" были ликвидированы десятки террористов и разрушена террористическая инфраструктура, включая несколько заминированных сооружений и подземных туннелей.