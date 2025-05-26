Бригада "Гивати" вернулась в Газу. Фото, видео

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

К участию в военной операции "Колесницы Гидеона" в Газе привлечены силы бригады "Гивати" (162-я дивизия). Бойцы этой бригады действуют на севере сектора.

В течение первой недели участия в операции бойцами бригады "Гивати" были ликвидированы десятки террористов и разрушена террористическая инфраструктура, включая несколько заминированных сооружений и подземных туннелей.