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Бригада "Гивати" вернулась в Газу. Фото, видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 мая 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 12:55

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

К участию в военной операции "Колесницы Гидеона" в Газе привлечены силы бригады "Гивати" (162-я дивизия). Бойцы этой бригады действуют на севере сектора.

В течение первой недели участия в операции бойцами бригады "Гивати" были ликвидированы десятки террористов и разрушена террористическая инфраструктура, включая несколько заминированных сооружений и подземных туннелей.

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