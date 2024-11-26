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91-я дивизия ЦАХАЛа действует в долинах Салюки и Литани, на юге Ливана. Фоторепортаж

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 ноября 2024 г., 13:24 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 13:30

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 91-й дивизии ЦАХАЛа действуют в долинах рек Салюки (Аль-Худжейр, около Бинт-Джбейля) и Литани, на юге Ливана. Бойцы обнаружили и уничтожили десятки подземных укрытий "Хизбаллы" и десятки ракетных пусковых установок, тысячи ракет и снарядов, сотни единиц другого оружия.

Задействованы силы 3-й бригады "Александрони", 769-й бригады "Хирам", разведчики бригады "Голани", спецназ "Шальдаг".

Израильские военные достигли реки Литани (в южной части русла). Но это не означает, что ЦАХАЛ контролирует всю территорию к югу от Литани.

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