91-я дивизия ЦАХАЛа действует в долинах Салюки и Литани, на юге Ливана. Фоторепортаж

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 91-й дивизии ЦАХАЛа действуют в долинах рек Салюки (Аль-Худжейр, около Бинт-Джбейля) и Литани, на юге Ливана. Бойцы обнаружили и уничтожили десятки подземных укрытий "Хизбаллы" и десятки ракетных пусковых установок, тысячи ракет и снарядов, сотни единиц другого оружия.

Задействованы силы 3-й бригады "Александрони", 769-й бригады "Хирам", разведчики бригады "Голани", спецназ "Шальдаг".

Израильские военные достигли реки Литани (в южной части русла). Но это не означает, что ЦАХАЛ контролирует всю территорию к югу от Литани.