Раввин Цви Коган, убитый в ОАЭ, похоронен в Иерусалиме. Фоторепортаж

Фото: Chaim Goldberg/Erik Marmor/Flash90

Вечером 25 ноября в Кфар-Хабаде прошла церемония прощания с раввином Цви Коганом, убитым в Объединенных Арабских Эмиратах. В ночь на 26 ноября он был похоронен в Иерусалиме.

Цви Коган был посланником движения Хабад в ОАЭ. 21 ноября его похитили. 24 ноября было найдено его тело. Задержаны трое подозреваемых в причастности к похищению и убийству.