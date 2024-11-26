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Раввин Цви Коган, убитый в ОАЭ, похоронен в Иерусалиме. Фоторепортаж

время публикации: 26 ноября 2024 г., 12:29 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 12:29

Фото: Chaim Goldberg/Erik Marmor/Flash90

Вечером 25 ноября в Кфар-Хабаде прошла церемония прощания с раввином Цви Коганом, убитым в Объединенных Арабских Эмиратах. В ночь на 26 ноября он был похоронен в Иерусалиме.

Цви Коган был посланником движения Хабад в ОАЭ. 21 ноября его похитили. 24 ноября было найдено его тело. Задержаны трое подозреваемых в причастности к похищению и убийству.

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