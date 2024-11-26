98-я дивизия ЦАХАЛа действует на юге Ливана. Фоторепортаж

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 98-й дивизии ЦАХАЛа действуют на юге Ливана, продолжая ликвидировать военную инфраструктуру "Хизбаллы".

На минувшей неделе бойцы-десантники выявили группу террористов, которые вели огонь по северу Израиля. Был нанесен удар, в результате которого были уничтожены как рядовые боевики, так и командующий центральным сектором "Хизбаллы" на юге Ливана.

За последние дни бойцами 98-й дивизии на юге Ливана было найдено множество брошенного оружия.