x
26 ноября 2024
|
последняя новость: 15:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2024
|
26 ноября 2024
|
последняя новость: 15:29
26 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

98-я дивизия ЦАХАЛа действует на юге Ливана. Фоторепортаж

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 ноября 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 15:13

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 98-й дивизии ЦАХАЛа действуют на юге Ливана, продолжая ликвидировать военную инфраструктуру "Хизбаллы".

На минувшей неделе бойцы-десантники выявили группу террористов, которые вели огонь по северу Израиля. Был нанесен удар, в результате которого были уничтожены как рядовые боевики, так и командующий центральным сектором "Хизбаллы" на юге Ливана.

За последние дни бойцами 98-й дивизии на юге Ливана было найдено множество брошенного оружия.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook