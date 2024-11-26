Последствия обстрелов в Кирьят-Шмоне. Фоторепортаж

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В Кирьят-Шмоне, расположенной в долине Хула недалеко от границы с Ливаном, до войны проживали более 22 тысяч человек. Даже сейчас в городе, который подвергается ежедневным ракетным обстрелам, остаются мирные граждане. Но абсолютное большинство не готово возвращаться домой, они стали беженцами внутри своей страны более года назад.

Террористы "Хизбаллы" бьют по жилым районам Кирьят-Шмоны. Почти после каждого обстрела есть попадания в дома.